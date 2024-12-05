أعلنت ميرندا بركات، مديرة اللوجستيات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، اليوم، أن مخازن الوكالة في جنوب القطاع باتت فارغة تماما، مؤكدة أن هذا الوضع «غير مسبوق»، حيث لم تشهده «الأونروا» سابقا.

وأوضحت بركات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، خلال جولتها داخل مخازن الوكالة الأممية بجنوب القطاع، أن السبب يعود للخطورة التي يشعر بها العاملون في نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم، إلى المخازن نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة، منوهة إلى أن لدى الأونروا 700 قاطرة داخل المعبر بانتظار تهيئة الظروف لإدخالها.

وذكرت أن من يتعمد سرقة شاحنات المساعدات ليس هدفه السرقة فقط، وإنما تخريبها وتعطيلها وإخراجها عن الخدمة، في الوقت الذي يستحيل وجود قطع غيار بديلة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأرجعت قرار مفوض عام «الأونروا» وقف إدخال المساعدات إلى الخطورة على سائقي الشاحنات، وضرورة الحفاظ على أرواحهم أمام إصرار البعض على الإضرار بالمركبات، ومنع حركتها من وإلى معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع.

وكان فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، قد أعلن الأحد الماضي تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مرجعا السبب إلى أن الطريق من هذا المعبر لم يكن آمنا منذ شهور.