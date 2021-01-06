الأورمان وصندوق تحيا مصر: توزيع 10 آلاف بطانية على مستشفيات عزل كورونا

انتهت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" من توزيع 10 آلاف بطانية من بطاطين الشتاء على مستشفى الصدر بالعمرانية والحوض المرصود بالسيدة زينب، ومديريات الصحة ببنها والإسكندرية التي يتم تخصيصها لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا والمتخصصة لعزل حالات كورونا.



وأوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، في تصريحات اليوم، أن الجمعية لديها خطة متكاملة قامت بإعدادها وتعمل على تنفيذها لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر تضررا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، حيث شملت الخطة دعم مستشفيات حميات (العباسية - الأقصر – المنيا – بني سويف - طنطا) والتي تستقبل مصابي فيروس كورونا بتكلفة اجمالية بنحو 10 ملايين جنيه، مؤكدا أن الخطة تشمل بجانب توزيع البطاطين ودعم مستشفيات الحميات، تقديم المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأكثر تضررا من جراء مخاطر انتشار فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .



وأضاف أن الجمعية تعتمد في تنفيذ خطتها الإغاثية العاجلة على فريق عمل مكاتب مشروعات الأورمان بمحافظات الجمهورية المختلفة وعلى قاعدة البيانات الكبيرة لديها وكذلك من خلال تعاونها مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في النجوع والقرى والمناطق الأشد احتياجاً في انحاء الجمهورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بما يتماشى مع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن .



جدير بالذكر أن الجمعية كانت قد قررت زيادة أعداد الفرق التابعة لها الخاصة بتوزيع الألحفة والبطاطين على مستوى محافظات الجمهورية لمواجهة موجة البرد والصقيع التي تجتاح المحافظات ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تكليف المكاتب الفرعية في الأقاليم بزيادة أعداد فرق التوزيع إلى جانب تكثيف وزيادة معدلات ساعات العمل ونسبة التوزيع للوصول للمستحقين في أقصر وقت ممكن ، وتحت رعاية المحافظين وبإشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.