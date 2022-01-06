الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على بناء 3557 وحدة استيطانية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي لها، أن الخطوة تأتي "امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة باعتبارها تصعيدا خطيرا على مستقبل مدينة القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية، والقضاء على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتدميرا إسرائيليا ممنهجا لفرص إعادة بناءالثقة بين الجانبين".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

وصادقت "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، اليوم على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس على خمسة مخططات جديدة.

وذكرت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية أن إحدى خطط البناء المذكورة تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

وأشارت إلى بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب "جفعات هاماتوس" و"هار حوما"، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.