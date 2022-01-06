التحالف العربي يعلن موقع تنفيذ قرصنة سفينة «روابي»

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن ميناء الحديدة يعد مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبأن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي انطلق من ميناء الحديدة.

وكان التحالف قد رصد عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف، الواقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة؛ في وقت أعلن، اليوم، مقتل مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" المتمردة ، وإلحاق خسائر بعتادها إثر عمليات له في محافظتي شبوة ومأرب، الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.

وأكد التحالف العربي أنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ودمرت الاستهدافات 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً".

وأضاف التحالف في بيان له أنه "قام بتنفيذ 12 عملية استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 9 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا". على حد قوله.

واتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأربعاء، التحالف العربي، باحتجاز سفينة وقود كانت متجهة إلى ميناء الحديدة اليمني، الذي تسيطر عليه الجماعة غربي البلاد، واقتيادها إلى جيزان جنوب غربي السعودية.

ويأتي الاحتجاز بعد يومين من إعلان الجماعة نفسها احتجاز سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه الاقليمية اليمنية، تحمل معدات عسكرية، بعد دخولها المياه اليمنية دون أي ترخيص من الجماعة، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".