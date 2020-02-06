الأهلي في مواجهة صعبة لفك «عقدة» بيراميدز

فايلر يسعي للفوز الـ 13 تواليا .. وعودة فتحي ومعلول للتشكيلة الاساسية

تشاتشيتش يبحث عن النقاط الثلاث رغم غياب السعيد ويراهن علي الثنائي ايريك تراوري وفاروق

يخوض الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم ، مواجهة صعبة امام بيراميدز بإستاد الدفاع الجوي ، في اطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته ، رغم الفارق الفنية الموسم الحالي بين الفريقين ، لكن بيراميدز تحت مساه الجديد استعصى على الأهلي ، بعدما تفوق الفريق في اخر 3 مواجهات بينهم وحقق الفوز ، مرتين في الدوري الموسم الحالي ، ومرة في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .

ولأول مرة في تاريخ الدوري ، يتفوق ناد علي الأهلي في المواجهات المباشرة ، إذ أنهم في المجمل التقي الفريقين خلال 8 مواجهات، فاز الاحمر في 3، وخسر اربع مباريات ، فيما حضر التعادل بينهما في مناسبة وحيدة.

فالأهلي ، يدخل المباراة رافعا ، وهدفه الفوز بغض النظر عن اسم المنافس او تعويض الهزائم المتتالية امام بيراميدز الامر الذي شبهه البعض ب " العقدة " ، فالفريق يبحث عن الفوز الثالث عشر علي التوالي ، بعدما حقق الفريق 12 انتصار متتالي بالدوري علي حساب سموحة والانتاج الحربي واسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر وطنطا واخيرا المقاولون ، سجل لاعبوه 35 هدفا ، ومني مرمي الفريق بهدفين فقط ، ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي ، بعدما حقق 12 انتصارا متتالي ، ويبحث عن الفوز الـ 13، وازاحة رقم الهولندي جو بونفرير المدير الفني الاسبق والذي حقق نفس عدد الانتصارات المتتالي موسم 2002/2003 ، في الوقت الذي يحمل البرتغالي مانويل جوزيه الرقم القياسي بعدد 17 فوز متتالي موسم 2004/2005 ، فالأهلي يبحث عن استمرار توسيع الفارق بينه وبينه منافسيه في الدوري ، للتفرغ للمواجهات الصعبة في دوري ابطال افريقيا ، خاصة وان هدف الادارة العودة لمنصة التتويج كبطل للقارة وتحقيق اللقب التاسع بعد غياب 7 سنوات .

ويعود للمشاركة خلال مباراة اليوم ، احمد فتحي الذي تأكدت سلامته من الاصابة ، والتي حرمته من التواجد في موقعة الهلال السوداني ، كما سيشارك المالي اليو ديانج، في وسط الملعب، مع عمرو السولية ، لصد هجمات بيراميدز ، كما سيعود لقيادة الجبهة اليسرى ، علي معلول والذي غاب عن مباراة الهلال ، علي ان يعود ايمن اشرف للمشاركة في مركز المساك بجوار ياسر ابراهيم ، في ظل ايقاف رامي ربيعة .

ويتمسك فايلر ، بالدفع بالمهاجم مروان محسن ، الذي استعاد مستواه الحقيقي واصبح ماكينة اهداف خلال المباريات الماضية ، علي ان يكون السنغالي اليو بادجي ورقة رابحة سيتم الاستعانة به حسب مجريات المباراة ، ويستمر غياب رمضان صبحي ، للإصابة ، بجانب سعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود لنفس السبب .

علي الجانب الاخر ، يدخل بيراميدز المباراة وشعاره مواصلة الانتصارات والتفوق علي الأهلي ، املا في الحفاظ علي مركزه الثالث والذي حققه الموسم الماضي ، رغم تغيير الادارة وبيع النادي لمستثمر اماراتي ، بجانب تغيير شكل الفريق والجهاز الفني وبعض اللاعبين ، ويبحث الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الثالث لبيراميدز الموسم الحالي ، بعد اقالة الفرنسي سيبستيان ديسابر وتعيين عبد العزيز عبد الشافي مدربا مؤقتا ، ويأمل المدرب الجديد في الفوز علي الأهلي للتقدم خطوة نحو المركز الثالث ، ويحتل بيراميدز حاليا المركز الرابع برصيد 26 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في 3 مباريات .

ويفتقد الفريق ، لجهود هداف الدوري عبد الله السعيد ، للإيقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مباراة نادي مصر في الدوري ، ويعد اللاعب صاحب الـ 102 هدفا في الدوري ، احد ابرز العناصر التي يعتمد عليها بيراميدز ، لخبرته بجانب قيادة للفريق ، ومن المتوقع ان يكون محمد فاروق البديل المناسب لتعويض غياب السعيد ، كما يعتمد بيراميدز علي خبرات ، علي جبر ونبيل دونجا وعمر جابر والغاني جون انطوي والبوكينابي ايريك تراوري.