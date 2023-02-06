انتشر مقطع فيديو يوثق كيف تحولت قلعة غازي عنتاب التاريخية التركية إلى ركام، من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد اليوم.

وبثت وسائل إعلام، لقطات تُظهر حجم الدمار الذي أصاب القلعة من جراء الزلزال المدمر الذي خلف خسائر بالغة سواء على صعيد الأرواح أو البنى التحتية.

#تركيا.. أضرار بالغة تصيب قلعة غازي عنتاب التاريخية بسبب الزلزال الذي ضرب المدينة فجر اليوم pic.twitter.com/TRLKV26EEK — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصا، مبديا ثقته في تجاوز الأزمة.

وأضاف في كلمة ألقاها من مركز إدارة الكوارث، أن عدد جرحى الزلزال وصل إلى 5383 مصابا، مشيرا إلى أن أولوية بلاده حاليا هي عمليات الإنقاذ.

أما في سوريا، أفادت السلطات المحلية عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين إلى أكثر من 370 وفاة و1042 إصابة.

يُشار إلى أن هذه الأرقام المعلنة هي آخر حصيلة رسمية صدرت عن البلدين حتى كتابة هذه السطور، علما بأن الأعداد مرشحة للزيادة بشكل كبير.