انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من تحت الأنقاض في مدينة ديار بكر التركية.

وكانت هذه الطفلة قد أمضت 7 ساعات محاصرة تحت أنقاض منزلها، فيما تم انتشالها بمعرفة رجال الإنقاذ المدني ومساعدة الأهالي.

إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من تحت الأنقاض في مدينة ديار بكر التركية بعد أن أمضت 7 ساعات محاصرة تحت أنقاض منزلها #زلزال #تركيا pic.twitter.com/fuC8P8mmnw — ּا̍ڵــڜــٰا̍مۘــڂۡــہ♥️ (@shomokh774) February 6, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصا، مبديا ثقته في تجاوز الأزمة.

وأضاف في كلمة ألقاها من مركز إدارة الكوارث، أن عدد جرحى الزلزال وصل إلى 5383 مصابا، مؤكدا أن أولوية بلاده حاليا هي عمليات الإنقاذ.

وذكر أن هناك 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، مشددا على تحرك كل أجهزة الدولة للتعامل مع الكارثة.