الجيش اللبناني: إرسال 20 عنصرا من فوج الهندسة لتركيا للمساهمة بأعمال إنقاذ ضحايا الزلزال

أعلن الجيش اللبناني إرسال 20 عنصرا من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم ووصل تأثيره إلى سوريا ولبنان.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ترأس اجتماعا طارئا للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، حيث قرر تكليف وزير البيئة ناصر ياسين بالاتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعا من التعاون في مجال الإغاثة، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الاغاثة.



وأشار إلى أنه كلف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بالاتصال بالسلطات السورية لعرض تقديم أية مساعدة مطلوبة.