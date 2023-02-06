سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتشر مقطع فيديو يظهر المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال وجودها في العاصمة العراقية بغداد، وهي توثق جانبا من تأثر العراق بالهزات الأرضية التي أصابت المنطقة.

والتقطت زاخاروفا مقطع فيديو من داخل إحدى القاعات الرسمية التي شوهد فيها تأثر العراق بالزلزال.

يُشار إلى متحدثة الخارجية الروسية موجودة في بغداد رفقة الوزير سيرجي لافروف الذي بدأ زيارة للعراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات العراقية، بأن عدة مناطق بالبلاد بينها العاصمة بغداد تأثرت بموجات الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم هيئة الرصد الزلزالي في العراق، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن زلزالا ثانيا بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا.

وأضاف أن مناطق بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات اخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال.

وكانت إدارة الكوارث التركية، قد أفادت بوقوع زلزال جديد مركزه قضاء ألبيستان في قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة، تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.