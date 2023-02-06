جيش الاحتلال الإسرائيلي: بعثة مشتركة من تل أبيب تتوجه إلى تركيا لتقديم المساعدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين عن توجه بعثة مشتركة للجيش، ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، باسم "أغصان الزيتون"، للمنطقة التي وقع فيها الزلزال المدمر في تركيا لتقديم المساعدة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "تتوجه بعثة أغصان الزيتون التابعة للجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية إلى تركيا، موقع الزلزال..البعثة التي تترأسها قيادة الجبهة الداخلية، ستغادر الدولة مساء اليوم على متن طائرات تابعة لسلاح الجو وستباشر، بمجرد وصولها مهمة الإنقاذ والإغاثة فورا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "تتمثل مهمة البعثة التي حددها قائد الجبهة الداخلية في تقديم المساعدة الفورية في جهود الانتشال وإنقاذ الأرواح، وذلك من خلال المسح السريع لمواقع الدمار، وتزامنا مع ذلك سيجري الوفد الاستعدادات الضرورية لتقديم المساعدات الطبية للأشخاص الذين يتم انتشالهم.".

وتابع: "هذا وقد توجهت قوة أولى إلى تركيا بعد الظهر لاستيعاب الوفد بعد وصوله إلى المكان..يترأس البعثة قائد وحدة الإنقاذ القُطرية، الكولونيل (احتياط) جولان فاخ، وستضم حوالي 130 من أصحاب المناصب من الاحتياط أو النظاميين الذين سيساعدون القوات في الميدان. كما ستنضم الى البعثة قوات إطفاء وإنقاذ".

وأضاف المتحدث: "كما ويتخذ سلاح الطب الإجراءات الضرورية استعدادا لإرسال وفد يكلّف بإنشاء مستشفى ميداني إذا دعت الحاجة وبتوجيهات من وزير الدفاع، سيعمل أفراد هذه القوات بالتعاون مع نظرائهم الأتراك وبعثات أخرى من أنحاء العالم، والوفد جاهز للتعامل مع الظروف الجوية القاسية".

وقد ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.