وزير الخارجية اللبناني يستدعى السفير البريطاني احتجاجا على زيارة كاميرون إلى بيروت

استدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هاميش كاول.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، سلّم بوحبيب، السفير البريطاني مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.

وبحث وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، الخميس، مع المسئولين اللبنانيين سبل «إرساء التهدئة» على الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة، بعد قرابة أربعة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع بمسئولين غربيين الى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

وبحث كاميرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سبل «إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب»، وفق بيان عن رئاسة الحكومة.

وأكد ميقاتي أن «لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وكذلك تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل».