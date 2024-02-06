أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، انتخاب القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات.

وجاء الإعلان خلال منشور للمحكمة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث يأتي ذلك إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوجيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

*أول تعليق لسلام بعد انتخابه

وفي أول تعليق على إعلان انتخابه، قال سلام: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسئولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي."

وأضاف: "أول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

*أكاديمي وسفير وقاضي دولي

ولد سلام عام 1953، وحاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، كما حصل على ماجستير القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، والدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

علاوة على ذلك، عمل محاضراً في جامعة السوربون، وباحث زائر بمركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.

وفي عام 2018، انضم سلام إلى المحكمة التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول. كما تشكل المحكمة، التي تتألف من 15 قاضياً ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلى سلطة قضائية في العالم ممّا أكسبها لقب "محكمة العالم".