إصابة عاملين والبحث عن آخرين في انهيار سقف منزل تحت الإنشاء بالمحلة الكبرى

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أكد مصدر داخل حي ثان المحلة الكبرى، انهيار سقف منزل تحت الإنشاء بمنطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى، أثناء قيام 4 عمال بأعمال البناء.

وقال المصدر، لـ"الشروق"، إنه تم استخراج اثنين من العمال مصابين بإصابات خفيفة، وجارٍ البحث عن اثنين آخرين مازالوا تحت الأنقاض.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بانهيار سقف منزل بمنطقة السبع بنات ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، و5 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتم فرض كرودن أمني حول المنطقة، وتمكن قوات الإنقاذ من استخراج عاملين من أسفل الأنقاض مصابين بإصابات خفيفة وجارٍ البحث عن اثنين عمال آخرين.



