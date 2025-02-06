وزير الخارجية الأمريكي يعلن عدم حضوره اجتماع مجموعة العشرين المرتقب في جنوب أفريقيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جنوب أفريقيا بـ"معاداة أمريكا"، وقال إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر في جوهانسبرج.

وأعلن روبيو عن ذلك مساء أمس الأربعاء في منشور على تطبيق إكس، حيث اتهم جنوب أفريقيا بـ "ارتكاب أمور سيئة للغاية."ويشمل ذلك "مصادرة الممتلكات الخاصة"، والتركيز على أزمة المناخ، واستخدام منتدى مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم للترويج لمبادرات التنوع والمساواة والإدماج.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 فبراير. وكان من المفترض أن تكون هذه أول فرصة لروبيو للقاء بعض نظرائه شخصيا - ومنهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وتتولى جنوب أفريقيا رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين هذا العام.

وقد مررت جنوب أفريقيا مؤخرا قانونا يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض مالي إذا تم اعتبار ذلك ضمن المصلحة العامة. ويهدف هذا الإجراء إلى التعويض عن الظلم الذي وقع أثناء نظام الفصل العنصري الذي استمر من عام 1948 إلى عام 1994.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع الماضي بقطع جميع المساعدات المالية عن جنوب أفريقيا بعد أن أشار إلى أن الأقلية البيضاء في البلاد قد تتعرض للأذى جراء هذا القانون.

ورفضت جنوب أفريقيا مرارا اتهامات ترامب بأن الحكومة تتعامل بشكل غير عادل مع "طبقات معينة من الشعب".

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، إن "جنوب أفريقيا ديمقراطية دستورية متجذرة بعمق في حكم القانون والعدالة والمساواة. ولم تصادر حكومة جنوب أفريقيا أي أرض".