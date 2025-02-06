كييف تعلن إسقاط 56 من أصل 77 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 56 من أصل 77 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 77 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وعدة طرز خادعة أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وبريانسك، وميليروفو، وشاتالوفو، فضلا عن صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقهما من منطقة روستوف الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 56 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وكييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وجيتومير وفينيتسا وزابوريجيا ودنيبرو وأوديسا.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة خادعة معادية في المنطقة، دون وقوع أي أضرار على الأرض.

وأفادت تقارير، بوقوع أضرار في مناطق خاركيف وتشيركاسي ودنيبرو نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.