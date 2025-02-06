استمرار السلاسل الزلزالية في سانتوريني باليونان

قالت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، إن الوضع في جزيرة سانتوريني ومجموعة الجزر الواقعة في بحر إيجة التي تعرضت لمجموعة من الزلازل، مازال متوترا حيث جرى تسجيل العديد من الهزات الارتدادية مجددا ليلا.

وأوضح معهد الديناميكيات الجيولوجية في أثينا، أن أقوى زلزال ضرب شمال شرق سانتوريني بقوة بلغت 5.2 درجة، وكان هذا أقوى زلزال منذ السلسلة الحالية التي بدأت قبل عدة أسابيع.

وشعر السكان بالزلزال في كل جزر مجموعة سيكلاديس وفي كريت وحتى في الطوابق العليا من المباني في أثينا على بعد نحو 230 كيلومترا شمال غرب سانتوريني، غير أنه لم يتم تسجيل أي أضرار، بحسب المسئولين.

وتوقع أغلب خبراء الزلازل وقوع زلزال أكثر قوة، ومن المحتمل أن تصل شدته إلى 6 درجات مئوية، ويقولون إن حينها فقط سوف تكون أغلبية الطاقة الزلزالية قد استنفدت.

ويشير خبراء آخرون، إلى أن السرب الزلزالي الحالي سوف يستمر لبعض الوقت قبل أن ينحسر تدريجيا.

وخلال ذلك، يتزايد الضغط على سكان سانتوريني، حيث تشير تقارير وسائل الإعلام اليونانية، إلى أن حوالي ثلثي سكان الجزيرة فروا إلى البر الرئيسي اليوناني.