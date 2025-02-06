أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، رحيل سفين ميسلنتات، عن منصب المدير المختص بالشئون الفنية للنادي.

وجاءت تلك الأنباء بعد رحيل نوري شاهين، المدير الفني السابق للفريق، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة.

كان ميسلنتات مسؤولا عن التخطيط للفريق، وذكرت تقارير أنه كان على خلاف مع المدير الرياضي سيباستيان كيل عدة مرات.

وتم النظر إلى هذا الخلاف على أنه كان سببا لضعف أداء النادي في سوق الانتقالات بالإضافة إلى وجود مشاكل داخل الفريق.

ورأى المراقبون أن الفريق كان ضعيفا للغاية حينما تسببت الإصابات في الخريف في تعرضه للعديد من الهزائم.

وخسر دورتموند أول 4 مباريات له في عام 2025 ليتم إقالة نوري شاهين، والذي كان قد تولى منصبه الصيف الماضي مثل ميسلنتات.

وقال دورتموند إن ميسلنتات جرى إخطاره بقرار الرحيل من قبل لارس ريكن، عضو المجلس لشئون الرياضة، ورفض ريكن الإجابة على التساؤلات بهذا الشأن أول أمس الثلاثاء لدى تواجده في تقديم الكرواتي نيكو كوفاتش مديرا فنيا جديدا خلفا لشاهين.

ويحتل دورتموند المركز 11 في ترتيب الدوري الألماني، لكنه يبتعد بفارق 4 نقاط خلف ال4 مراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو هدف الفريق.

وسيستضيف دورتموند فريق شتوتجارت بعد غدا السبت، وستكون أول مباراة للفريق بقيادة كوفاتش.