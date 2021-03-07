 سلام فياض يعلن لأول مرة عزمه خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلام فياض يعلن لأول مرة عزمه خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة

رام الله - د ب أ
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 11:52 م

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مساء اليوم السبت لأول مرة عزمه خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل.

وقال فياض في بيان على صفحته بفيسبوك، إنه يعمل على تشكيل قائمة من شخصيات مستقلة "دون أن تكون امتداداً لأي تنظيم أو فصيل أو فريق".

وأضاف فياض: "لن ننسق مع أي قوائم أخرى قبل الانتخابات، ولن نكون جزءاً من أي ائتلاف أغلبية بعدها"، نافيا بشدة ما تردد عن تلقيه دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر فياض أن "ما تتطلبه التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة هي حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة التامة في صنع القرار من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وليس حكومة أغلبية".

يشار إلى أن فياض - 69 عاما، شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني منذ عام 2007 إلى 2013 وهو مسئول سابق في البنك الدولي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

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