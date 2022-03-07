مقتل فلسطيني ثان خلال 24 ساعة برصاص الشرطة الإسرائيلية بالقدس

أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد، عن مقتل فلسطيني ثان خلال 24 ساعة برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة فتى يبلغ (16 عاما) ،جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدفه في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في البلدة، بعد اقتحامها من جانب الشرطة الإسرائيلية ما خلف عددا من الإصابات بالرصاص والاختناق.

كان شاب فلسطيني قد قتل صباح اليوم الأحد برصاص الشرطة الإسرائيلية، التي أعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن شرق مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا تعرض لإطلاق نار مباشر من الشرطة الإسرائيلية قرب باب حطة شمال المسجد الأقصى، فيما تم منع طواقم الإسعاف من انتشاله.

وأضافت الشرطة أن قواتها "حيدت" منفذ عملية الطعن، البالغ من العمر 19 عاما، وهو من سكان مدينة القدس.

وأصدرت فصائل فلسطينية بيانات تشيد بعملية الطعن في القدس، وتدعو إلى تصعيد الهجمات ضد إسرائيل في مختلف الأراضي الفلسطينية.