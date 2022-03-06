روسيا: العقوبات ستحدد مدى إمكانية حصول المساهمين الأجانب على مدفوعاتهم

ذكرت وزارة المالية الروسية اليوم الأحد، أن العقوبات المفروضة على روسيا ستحدد إذا كان بإمكان المستثمرين تحصيل مدفوعات الدين على السندات السيادية المقومة بالعملات الأجنبية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الوزارة في بيان عبر البريد الالكتروني إن السكان سيحصلون على مدفوعاتهم على الدين الحكومي الروسي بالروبل ،بغض النظر عن العملة المقومة.

وجاء في البيان أن سداد مدفوعات المستثمرين الأجانب سيعتمد على العقوبات المفروضة على روسيا، "وإعفاءات محددة وفقا للتراخيص والتصاريح ذات الصلة".

وقالت الوزارة إن كل الديون ستتم خدمتها في الوقت المحدد، وبكامل المبالغ.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على مرسوم يوم أمس السبت، بما يسمح لروسيا والشركات الأجنبية السداد للدائنين الأجانب بالروبل، كوسيلة لتفادي العجز عن السداد، بينما لا يزال يتم فرض ضوابط على رأس المال.

ويؤسس المرسوم قواعد مؤقتة للمدينين السياديين ومن الشركات للسداد للدائنين من "دول تنخرط في أنشطة عدائية" ضد روسيا، وشركاتها ورعاياها. وسوف تعد الحكومة قائمة بمثل هذه الدول في غضون يومين، وفقا لبلومبرج.

وهوت سندات الشركات الروسية المقومة بالعملات الأجنبية إلى مستويات مؤلمة بشدة في الأيام القليلة الماضية، حيث أجرى مستثمرون تقييما بشأن آثار العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وردت الحكومة الروسية على العقوبات بتقييد الحصول على عملات أجنبية بشكل كبير، ما قد يقيد قدرة المساهمين على الحصول على فائدة ومدفوعات أساسية.

وبشكل منفصل، أوقفت غرفتا المقاصة "كليرستريم" و"يوروكلير" لتسوية معاملات الأوراق المالية، قبول الروبل كعملة تسوية ،واستبعدت كل الأوراق المالية الصادرة من كيانات روسية من كل المعاملات المالية ثلاثية الأطراف، ما يحظر قناة تقليدية كانت تُستخدم في سداد المدفوعات للمساهمين.