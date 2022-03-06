ألمانيا ترسل مساعدات إلى أوكرانيا عبر قطارات السكك الحديدية

أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج أن بلاده سوف ترسل مساعدات عبر السكك الحديدية إلى أوكرانيا في ظل أزمتها الحالية.

وقال فيسينج لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "تجمع هيئة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) حاليًا مساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء ألمانيا من المنتجين وتجار الجملة، يتم تجميعها في حاويات ونقلها عبر السكك الحديدية إلى أوكرانيا".

وأضاف: " من المقرر ألا يكون كل ذلك حدثًا لمرة واحدة، لكننا نؤسس بذلك جسرا للسكك الحديدية يساعد شعب أوكرانيا بصورة دائمة".

يشار إلى أن أوكرانيين يغادرون بلدهم حاليا بسبب الحرب في بلادهم. ووصل حتى الآن نحو 922 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا وحدها.