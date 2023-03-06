طاقم بديل بعد رفض طياري العال الطيران برحلة نتنياهو لإيطاليا

أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران مساء الأحد أنها وجدت طاقما بديلا لنقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقرينته سارة إلى إيطاليا في زيارة رسمية.

ورفض طيارو وأطقم ضيافة العال الطيران برحلة نتنياهو إلى إيطاليا، المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن الشركة قولها إن طياريها وضعوا نتنياهو وقرينته سارة في موقف صعب بعد عدم قبول أي منهم التطوع لنقل الاثنين إلى روما في زيارة رسمية لإيطاليا.

وانتهى الموعد النهائي للتقدم للعرض الذي قدمته شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية، كما يحدث عندما يكون من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء برحلة على متن شركة طيران تجارية. ولم يهتم طيارو الشركة أو أطقم الضيافة باغتنام الفرصة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت العال أنها عثرت أخيرا على طاقم لنقل نتياهو وزوجته إلى إيطاليا.

ووفقا لبروتوكول العال، فإن مفوض السرب ملزم بقيادة رحلة رئيس الوزراء. ومع ذلك، لم يتضح أين عثرت شركة الطيران على طاقم للطائرة ومساعد الطيار، حيث بدا أن موظفي شركة العال لا يريدون القيام برحلة نتنياهو.

ومن المتوقع أن يغادر نتنياهو إلى إيطاليا يوم الخميس للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.