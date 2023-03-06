وفا: إسرائيل تهدم مسجدا فلسطينيا في الضفة الغربية

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هدمت القوات الإسرائيلية مسجدا فلسطينيا وكوخا، يوم الأحد، في الضفة الغربية، جنوب شرق بيت لحم، بزعم عدم وجود تصريح لبنائه، وفقا ما أوردته وكالة الأنباء الفسطينية"وفا".

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة "أم سعيد" الواقعة بين بلدتي بيت فجار وقرية مرح معلا، وهدمت المسجد المقام على أرض يملكها مواطن فلسطيني.

وأضافت "وفا" أنه تم هدم كوخ مخصص لبيع المظلات في قرية بيت تمار، يعود لأحد المواطنين.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال الهدم الإسرائيلية الممنهجة للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية.