محافظ قنا يتابع أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة الميادين

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة الحالة العامة بمدينة قنا، والوقوف على مستوى أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة، رافقه خلالها محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ووجه محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية بضرورة التأكد من تنفيذ أعمال النظافة والصيانة الدورية للسلم الكهربائي الخاص بكوبري مشاه الشيخ يونس، نظرًا لأهميته في ربط شرق قنا بغربها، حيث يخدم مناطق النحال، الشيخ يونس، ومصنع المكرونة، وصولًا إلى مناطق عمر أفندي، المنشية، والشنهورية، مما يسهل حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.



كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجّه رئيس مركز ومدينة قنا بتكثيف المتابعة الدورية لأعمال النظافة، ورفع المخلفات من نقاط التجميع، إلى جانب التأكد من صيانة أعمدة الإنارة العامة، واستبدال الكشافات التالفة بأخرى موفرة للطاقة، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين الرئيسية لتحسين السيولة المرورية، في إطار تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.