البيت الأبيض: نسير بخطى ثابتة نحو السيطرة على المجال الجوي الإيراني

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الجمعة، أن الولايات المتحدة تسير بخطى ثابتة نحو السيطرة على المجال الجوي الإيراني، مضيفة للصحفيين أن واشنطن تتوقع إنجاز أهدافها القابلة للتحقيق في غضون 4 إلى 6 أسابيع.

وفي وقت سابق، قال قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، الجمعة، إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية على المدنيين في أنحاء الشرق الأوسط، وفق شبكة العربية.

وأضاف كوبر أن طهران هاجمت 12 دولة مختلفة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في مطلع الأسبوع، بما في ذلك إطلاق سبع طائرات مسيرة هجومية على أحياء سكنية في البحرين مساء أمس الخميس.

وتابع في بيان: "هذا أمر غير مقبول ولن يمر دون رد".

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة تجلي الآلاف من بلدان مختلفة بأنحاء الشرق الأوسط وسط الصراع العسكري بين واشنطن وإسرائيل في مواجهة إيران.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتم ذلك بهدوء، ولكن بسلاسة".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق، الجمعة، أنها تواصل التنسيق مع الأمريكيين في الشرق الأوسط لإتاحة رحلات جوية مستأجرة أو مساعدة في السفر بوسائل النقل البري.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية للشئون العامة العالمية ديلان جونسون في بيان: "عادت عدة رحلات جوية بمئات الأميركيين إلى الولايات المتحدة بأمان، ومن المقرر أن تقلع رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".

وأضاف جونسون أن فريق عمل "ساعد بشكل مباشر ما يقرب من 13 ألف أميركي في الخارج، وقدم لهم إرشادات أمنية ومساعدة في السفر".