برلماني إيراني: حال تصنيف الحرس الثوري إرهابيا سنرد بالمثل تجاه الجيش الأمريكي

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حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، الإدارة الأمريكية من إدراج قوات الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب.

وكتب فلاحت بيشة في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنه في حال إدراج الحرس الثوري في القائمة الأمريكية للمجموعات الإرهابية، فإننا سندرج العسكريين الأمريكيين ضمن قائمة الإرهاب"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ويأتي تحذير المسؤول البرلماني الإيراني بعد تصريحات 3 مسؤولين أمريكيين قالوا مؤخرا: إنه من المتوقع أن تصنف حكومة بلادهم قوات الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وفي حال أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فسوف يتم فرض عقوبات عليه، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل جراء عقوبات أمريكية.