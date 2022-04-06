الحكومة الألمانية: القوات الروسية ارتكبت فظائع في بوتشا

ذكرت الحكومة الألمانية أن القوات الروسية مسؤولة عن الفظائع التي ارتكبت ضد مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الأربعاء، إنه بالإضافة إلى ذلك يُظهر تقييم لصور أقمار اصطناعية أن ضحايا الجرائم ظلوا ملقون في أحد الشوارع منذ 10 مارس.

وأكد المتحدث أن هذه ليست صور أقمار اصطناعية تجارية.

وقال هيبشترايت: "تشير الأدلة الموثوقة إلى أنه في الفترة من 7 حتى 30 مارس انتشرت قوات مسلحة وقوات أمن روسية في هذه المنطقة. كما شاركوا في استجواب أسرى تم إعدامهم فيما بعد. هذه هي المعلومات التي لدينا".

وأضاف هيبشترايت: "عمليات القتل المستهدف على يد وحدات من القوات المسلحة وقوات الأمن الروسية دليل على أن الرئيس الروسي والقائد العام للقوات المسلحة بوتين تغاضى على الأقل عن انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب من أجل تحقيق أهدافه... التصريحات التي أدلى بها الجانب الروسي، بأن الأمر يتعلق بمشاهد ملفقة وأنهم غير مسؤولين عن جرائم القتل، لا أساس لها من الصحة من وجهة نظرنا".