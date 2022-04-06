شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بالقدس المحتلة



29 معتقلًا منذ بداية رمضان

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على فلسطينيين في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتقلت ثلاثة منهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» (رسمية)، إنّ قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالضرب والدفع، ولاحقتهم حتى منطقة وادي الجوز القريبة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين في باب العامود منذ بداية شهر رمضان إلى 29 شخصًا.

في غضون ذلك، أفادت قناة «كان» الإسرائيلية (رسمية)، بأنّ شرطة (الاحتلال) اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم خلال أعمال شغب عند باب العامود في القدس (المحتلة).

وكانت القناة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، أن شرطة (الاحتلال) اعتقلت منذ بداية رمضان 26 فلسطينيًّا في باب العامود من بينهم 10 أطفال قصر.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة باب العامود توترًا كبيرًا، وسط محاولات من قوات الاحتلال، منع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.