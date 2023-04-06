الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية

أكد مجلس الجامعة العربية الطارئ رفضه وإدانته لجميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه.

جاء ذلك، في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى المبارك، والتي تشكل انتهاكا صارخا ومدانا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما رفض المجلس محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم، ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المعتكفين في المسجد وإلى اقتحامات وتدنيس متعمد لقدسية المسجد الأقصى المبارك من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي .

كما أكد المجلس حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد لأماكن عبادتهم لأداء واجباتهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة.

وحمل المجلس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مسئولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تقوض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، بهدف الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة.

كما طالب المجلس بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

ودعا المجلس إلى إبقاء دورته غير العادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية.