إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف لليوم الثاني

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الخميس، غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل في استمرار للتوتر لليوم الثاني بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغارات استهدفت بصاروخين موقعا لفصائل مسلحة وسط قطاع غزة ما أدى إلى انفجارات وأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة تجاه إسرائيل، موضحا أن إحداهما سقطت داخل القطاع فيما سقطت الثانية في منطقة السياج الحدودي.

وكان الجيش أعلن أمس رصد إطلاق تسعة قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس غارات استهدفت بعدة صواريخ موقعين يتبعان لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل أحداث توتر يشهدها المسجد الأقصى في ظل تكرار اقتحامه من الشرطة الإسرائيلية لإخلاء المصلين المعتكفين بداخله ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بالاستمرار بـ "تدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار" في ظل تواصل التوتر في المسجد الأقصى شرق القدس. كما هددت الفصائل الفلسطينية بالرد على التصعيد في المسجد الأقصى.