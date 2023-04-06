مُستوطن إسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيًا بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة

أصاب مُستوطن إسرائيلي، مساء الأربعاء، طفلاً فلسطينيًا بالرصاص الحي، في البلدة القديمة بمدينة القدس المُحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن مسعفيها نقلوا الطفل خضر غراب (15 عامًا) إلى المُستشفى، بعدما أطلق مُستوطن الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأصابه بجروح في يده.

وتشهد مدينة القدس المُحتلة توترات شديدة بين الفلسطينيين الذين يتوافدون على المسجد الأقصى من أجل الصلاة والاعتكاف والمرابطة فيه خلال شهر رمضان، وتزامن ذلك مع عيد "الفصح" اليهودي، الذي بدأ الليلة ويستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين على المصلين والمرابطين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واستخدمت في الاعتداء قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، حيث وأسفر عدوان الاحتلال عن اشتعال النيران في جزء من المصلى، قبل أن يتمكن المرابطون من السيطرة عليه.