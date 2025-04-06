أمريكا تلغي جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان

أعلنت الولايات المتحدة يوم السبت إنها ستلغي جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، مشيرة إلى رفض جوبا قبول إعادة مواطنيها إلى وطنهم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان:"يجب على كل دولة أن تقبل عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى إبعادهم".

وتابع:"بما أن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان لم تحترم هذا المبدأ بشكل كامل، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تتخذ إجراءات فورية لإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات سفر دولة جنوب السودان ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخول حاملي جوازات سفر جنوب السودان إلى الولايات المتحدة".

واتهم روبيو الحكومة الانتقالية في جوبا "باستغلال" الولايات المتحدة. وأضاف أن واشنطن ستكون على استعداد "لمراجعة هذه الإجراءات عندما تتعاون جنوب السودان بشكل كامل".

وشهدت دولة جنوب السودان، الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، حربا أهلية وحشية بعد أن حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011 .

وشكل الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار حكومة انتقالية مشتركة في عام 2020، وهي الآن على وشك الانهيار، وذلك مع تصاعد الأزمة السياسية الداخلية منذ عدة أسابيع.