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قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة دون إصابات

غزة - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 1:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 1:08 ص

قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة ليل الثلاثاء/الأربعاء وذلك بعد إعلانه عن إطلاق قذيفة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف نقاط رصد قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن دباباته قصفت ثلاثة "مواقع عسكرية" لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية في حادثة تعد الأولى منذ أسابيع في ظل تراجع التوتر الميداني بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.


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