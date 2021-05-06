تراجع حاد لحالات كورونا في السويد برغم تخفيف القيود الاحترازية

تتراجع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في سويسرا، على الرغم من تخفيف إجراءات الحد من تفشي الفيروس بشكل كبير.



وتراجعت أعداد الحالات بنسبة 18% خلال الأسبوع الممتد من 26 أبريل إلى 2 مايو، حسبما قالت سلطات الصحة هناك، وقال مسؤولون إن هناك 8ر137 حالة لكل 100 ألف شخص، في انخفاض من 8ر168 حالة.



غير أن الوفيات زادت خلال نفس الفترة من 50 إلى 59 حالة.



ويقدم مكتب الصحة السويسري بيانات يومية بشأن الحالات الجديدة، وبينما يقدم معدل الإصابة في 14 يوما كل يوم، يعلن عن معدل الإصابة في 7 أيام مرة في الأسبوع.



وقال المسؤولون اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 1687 حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع 2066 حالة قبل أسبوع.



وفي مطلع مارس، أعادت سويسرا فتح المتاجر والمسارح ودور العرض وحدائق الحيوان وصالات اللياقة البدنية والمنشآت الرياضية، وتم السماح بتناول الطعام بباحات المطاعم في منتصف أبريل.



وصاحب استئناف هذه الأنشطة متطلبات صحية، حيث تمت دعوة المواطنين للاحتفاظ بمسافة تباعد اجتماعي، وارتداء أقنعة وجه وقائية، مع وضع حد للعدد المسموح له بذلك.