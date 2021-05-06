بيان أوروبي خماسي يدعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

دعت خمس دول أوروبية إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، محذرة من أن تلك الأنشطة تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في بيان للمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا "نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء 540 وحدة استيطانية في منطقة هار حوما بالضفة الغربية المحتلة، والتوقف عن سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأكدت الدول أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بحسب ما أفادت وكالة /آكي/ الايطالية.

وحذرت من أنه "إذا تم تنفيذ قرار دفع المستوطنات في هار حوما، بين القدس الشرقية وبيت لحم، فسوف يتسبب في إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وبينت أن "هذه الخطوة، إلى جانب التوسع الاستيطاني في جفعات هماتوس، وعمليات الإخلاء المستمرة في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، تقوض أيضًا الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، بعد الاستئناف الإيجابي للتعاون الإسرائيلي الفلسطيني".

ودعا البيان "الطرفين إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب، واستئناف حوار ذي مصداقية وذي مغزى، لدفع الجهود لحل الدولتين وإنهاء الصراع".