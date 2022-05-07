 إندونيسيا ترحل روسيين اثنين بسبب صورة عارية بموقع مقدس في بالي - بوابة الشروق
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إندونيسيا ترحل روسيين اثنين بسبب صورة عارية بموقع مقدس في بالي

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 11:19 م
ذكر أحد مسؤولي الهجرة في إندونيسيا اليوم الجمعة أن مكتب الهجرة بجزيرة بالي سيرحل امرأة روسية وزوجها بعدما وقفا معا ليتم التقاط صورة عارية لهما تحت شجرة مقدسة ترجع لقرون في حي تابانان.

وقال جامار المانيهوروك، رئيس مكتب الهجرة في بالي في بيان إن ألينا فازليفا وتعمل فى مجال مواقع التواصل الاجتماعى وزوجها سيتم ترحيلهما على الفور وسيتم منعهما من دخول إندونيسيا لستة شهور على الأقل.

ونشرت فازليفا صورة عارية لها وهي ترتكز على شجرة أثأب / شجرة تين البنغال / التى يعتبرها الهندوس في بالي مقدسة عبر حسابها على إنستجرام في الأول من مايو. والتقط زوجها أندريه فازليف الصورة، التي تم حذفها لكنها لاقت انتشارا واسعا وأثارت غضب سكان بالي.

وأضاف المانيهوروك: "لقد تحملا مسؤولية أفعالهما وأديا طقسا في السادس من مايو في قرية توا بحي تابانان وفقا للتقاليد المحلية".

ونشرت فازليفا صورة لها ولزوجها وهما يؤديان الطقس عبر حسابها على إنستجرام وكتبت تعليقا بالإندونيسية لتعتذر عن سلوكها.

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