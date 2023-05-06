مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتماع وزاري طارئ غدا لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

صرح السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بأن مجلس الجامعة العربية الوزاري سيعقد غدا اجتماعا طارئا بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي؛ لبحث آخر التطورات السياسية والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن الوزير المالكي سيطلع المجلس على ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من خطورة وهجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، بالإضافة إلى الجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني فى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.