الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات جنوبي الخليل

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على أهالي منطقة (مسافر يطا) جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى المراعي في المنطقة.

وعملت قوات الاحتلال على احتجاز الصحفيين وعرقلة وصولهم إلى مكان الفعالية، واحتجزت سائقا تابعا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم ضد سكان مسافر يطا، منها مهاجمة الرعاة وسرقة أغنامهم، وقتل عدد منها في ظل حماية قوات الاحتلال. وأعلن جيش الاحتلال "مسافر يطا" النائية، منطقة تدريب عسكري مغلقة العام الماضي.