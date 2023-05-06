 الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات جنوبي الخليل - بوابة الشروق
السبت 6 مايو 2023 4:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات جنوبي الخليل

قوات الاحتلال الاسرائيلى
قوات الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 2:15 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 2:15 م

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على أهالي منطقة (مسافر يطا) جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى المراعي في المنطقة.

وعملت قوات الاحتلال على احتجاز الصحفيين وعرقلة وصولهم إلى مكان الفعالية، واحتجزت سائقا تابعا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم ضد سكان مسافر يطا، منها مهاجمة الرعاة وسرقة أغنامهم، وقتل عدد منها في ظل حماية قوات الاحتلال. وأعلن جيش الاحتلال "مسافر يطا" النائية، منطقة تدريب عسكري مغلقة العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك