الفلسطينيون يشيعون جثامين 3 من شهدائهم بعد احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لها 55 يوما

شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة "نابلس"، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء، سلمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، عقب احتجاز دام 55 يومًا.



وانطلق موكب تشييع الشهداء عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من أمام مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر مارس 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.



ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 133 شهيدا منذ عام 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، بحسب بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.