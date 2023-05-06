يد الزمالك يكتسح كينشاسا ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في اطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامةحاليا بمصر.

تقدم الزمالك علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

يلتقي الفريق غدا الأحد مع الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة السابعة والنصف علي صالة المنافس.

يقود الفريق فنيا : ماتيو جارلدا مديرا فنيا واحمد رمضان مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل اماممديرا إداريا ومحمد سامي إداريا