 يد الزمالك يكتسح كينشاسا ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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يد الزمالك يكتسح كينشاسا ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي

علي البحيري
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 10:11 م

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في اطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامةحاليا بمصر.

تقدم الزمالك علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

يلتقي الفريق غدا الأحد مع الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة السابعة والنصف علي صالة المنافس.

يقود الفريق فنيا : ماتيو جارلدا مديرا فنيا واحمد رمضان مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل اماممديرا إداريا ومحمد سامي إداريا


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