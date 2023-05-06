مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بوسط وشمال غرب الضفة الغربية

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مُحافظتي "رام الله" و"قلقيلية" بوسط وشمال غرب الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال، لبلدة "كفر قدوم"، شرق قلقيلية.



وأضافت المصادر أن الطفل أصيب في منطقة خطيرة في "الرقبة"، ما تطلب نقله إلى مستشفى "رفيديا" في "نابلس" المجاورة.



وفي "رام الله والبيرة"، اندلعت، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مدينة "البيرة" الشمالي، والقريب من المناطق الاستيطانية.



وتقع اشتباكات بشكل مُتكرر في المنطقة المذكورة.. ويعتدي المستوطنون بالحجارة وبقطع الطريق على السيارات والاعتداء على سائقيها.. ويعتبر المدخل الشمالي لمدينة البيرة، منطقة محورية، كونه يربط "رام الله" التي بها غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية بالطريق الرئيسي المؤدي إلى مدن شمال الضفة وكذلك بالقدس المُحتلة.