نبيلة مكرم: ملء استمارات ببيانات العائدين لاستيعاب العمالة وتعريفهم بالمشروعات الصغيرة والأوعية الادخارية



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه تم إعادة أكثر من 20 ألف مواطن مصري من الخارج حتى الآن، منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن هناك لجنة وزارية، برئاسة مجلس الوزراء، مشكلة من وزارات «الهجرة والصحة والطيران والتعليم العالي والتضامن» تعمل على ملف إعادة المصريين من العالقين في الخارج والمخالفي الإقامة، متابعة: «الدولة وضعت المواطن المصري على قائمة أولوياتها بعض النظر عن الخسائر المادية».

وأوضحت أن الرحلات القادمة من الخارج لإعادة المصريين من العالقين وغير العالقين توجهت إلى كل من؛ المملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الشرق الأقصى وإفريقيا، لافتة إلى أنه مازال هناك استكمال لتلك الرحلات، والتي توقفت في فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها طرحت على رئاسة الوزراء فكرة ملء استمارة، من قبل العائدين من الخارج، تسمى بـ«نوّرت بلدك»، متابعة أنه تم عمل تلك الاستمارات بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج؛ لمعرفة معلومات عن العائد وحرفته.

وتابعت أنها اقترحت تشكيل لجنة من عدة وزارات معنية وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتوظيف تلك البيانات التي تم تجميعها من خلال استمارات «نوّرت بلدك»؛ لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتعريفهم بالمشروعات الصغيرة التي من الممكن أن تقدم لهم أو تدعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك المصرية.