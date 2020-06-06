أصدر مجلس إداره شبكه قنوات النهار، قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعاده بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر، وذلك بمناسبة صدور قرارا من المجلس الأعلي للإعلام بإيقاف ٥ من مذيعيها و إحالة أحدهم للتحقيق.

وأكدت إدارة النهار في بيانها، إن تعليق البث الحي، سيستمر لحين حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و نقابه الاعلاميين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرر، منع ظهور، كلا من؛ بوسى الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.