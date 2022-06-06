الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال خمسة أشخاص، من ضمنهم أسير محرر، من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال أسير محرر آخر من محافظة نابلس الواقعة إلى الشمال من رام الله.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين عند معبر "ترقوميا" غرب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوة إسرائيلية اعتقلت شابًا من مُخيم الأمعري بقلب مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة في وسط الضفة الغربية.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام ذكرى "نزول التوراة".

وقام المستوطنون بجولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، واستمعوا لشروح عن الهيكل المزعوم.

وكانت جماعات "الهيكل" دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد، في الخامس والسادس من يونيو وتأدية طقوس تلمودية، وردًا على تلك الدعوات، أطلقت نداءات ودعوات فلسطينية، لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى المبارك لمواجهة اعتداءات ومخططات الاحتلال.

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام أكثر من سبعة عشر ألف مستوطن للمسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المصلين والمعتكفين.

وقد اقتحم 647 مستوطنا المسجد الأقصى، أمس تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال، وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على أبواب الأقصى، وأغلقت المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصرت المصلين في داخله، فيما واجه المرابطون والمرابطات، الاقتحامات بالهتافات والتكبيرات، وأداء صلاة الضحى جماعيا، ورفع العلم الفلسطيني، في ساحات المسجد.