قيادي فلسطيني يطالب أوروبا بتقديم المزيد للقضية الفلسطينية

قال القيادي الفلسطيني صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على أوروبا أن تعلب دورًا أكبر في القضية الفلسطينية، عبر العمل على وقف النهج العنصري المتصاعد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتعود فلسطين على رأس أولويات السياسة الأوروبية والتي باتت منشغلة بقضايا أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال صيدم وفدًا برلمانيًا ألمانيًا عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ضم كلا من النائبة كاتيا ماست، مُقررة المجموعة البرلمانية للحزب، والنائب نيلز شميد، المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية.

وأكد صيدم، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هي جرائم حرب، وكان آخرها استشهاد الطفل محمد التميمي في قرية النبي صالح.

ودعا الأحزاب والمؤسسات الأوروبية بالمقابل، إلى رفض هذه الجرائم والعمل على إنهائها، خاصة بعد تقاعس المجتمع الدولي عن الوقوف عند مسئولياته والسماح لإسرائيل بالتمادي.