حماس والجهاد تؤكدان الدور المصري في متابعة ملف غزة

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان اليوم الثلاثاء، دور مصر في متابعة ملف قطاع غزة وذلك عقب زيارة وفدين قياديين من الحركتين إلى القاهرة منذ أيام.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، إن وفد قيادتها برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اجتمع أمس في القاهرة بالوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وذكرت الحركة أن اللقاء مع كامل "كان إيجابيًا ومثمرا وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة".

وبحسب البيان "تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية والقدس".

وأورد البيان أن وفد قيادة حماس "أكد الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا دورها في خدمة أبناء شعبنا".

من جهتها، قالت حركة الجهاد في بيان صحفي، إن أمينها العام زياد النخالة اختتم زيارته إلى القاهرة التي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها مع كامل.

وأكدت الجهاد على "استمرار الاتصالات وتعزيز العلاقة والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، والحرص على الدور المصري في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني ووقف كل أشكال التصعيد الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس".

ورعت مصر في 13 من الشهر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة توتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استمرت خمسة أيام وبدأت بغارات قتل فيها ثلاثة من قيادات الجهاد الإسلامي.

وبالإجمال استشهد 33 فلسطينيا بينهم 5 أطفال و3 سيدات ومسنان، و11 من قادة وعناصر الجهاد الإسلامي جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة في مقابل مقتل شخصين في إسرائيل بفعل إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.