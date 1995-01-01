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تنطلق غدا الأحد، اجتماعات القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر بحضور زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة وتستمر حتى بعد غد (الاثنين) وسط تفاؤل متزايد بشأن زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية إلى 60 فى المائة جراء الاطلاق الرسمى لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خلال قمة نيامي.

وسوف توقع نيجيريا اتفاق منطقة التجارة الحرة خلال قمة نيامي ليرتفع بذلك اجمالى عدد الموقعة على الاتفاقية الى 53 دولة ، في حين أقرتها برلمانات 24 دولة.

وستعد منطقة التجارة الحرة القارية التى دخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجار العالمية عام 1995 حيث تضم اكثر من 2ر1 مليار مستهلك وناتج محلى اجمالى يقدر بنحو 4ر3 تريليون دولار.

وقال مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقى ألبرت موتشانجا ان سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية سوف يسهم فى خلق سوق قارى واسع للدول الافريقية.

وأضاف موتشانجا – فى تصريحات اليوم - ان الاتفاقية تستهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية من 16 فى المائة الى 60 فى المائة بحلول عام 2022.

من جانبه ، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فقى محمد بالاطلاق القادم لاتفاقية التجارة الحرة القارية ووصفه بالانجاز الرائع مؤكدا التزام المفوضية بالتعاون بشكل وثيق مع لجنة الممثلين الدائمين لدعم تنفيذ البرامج الرامية الى تعزيز العمل الأفريقي المشترك.

من ناحية أخرى ، سوف يناقش زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة فى قمة نيامى عددا من القضايا المهمة من بينها الاوضاع فى منطقة الساحل والصحراء ، وقضايا اللاجئين والتنمية المستدامة بالقارة الافريقية .