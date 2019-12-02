سفير أمريكا بالقاهرة يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

قال السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، إن مصر حققت إنجازات عديدة في مجال الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الأحد، أن برنامج التقشف الاقتصادي انعكس إيجابيا في مواجهة أزمة كورونا.

وأوضح أن مصر من البلدان التي تبشر بتطور اقتصادي حتى في ظل أزمة كورونا، متابعًا: «الاقتصاد يحتاج إلى شفايفة أكبر، والمزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية، ولكن مصر على الطريق الصعيد رغم أن أمامنا المزيد من العمل».

"كوهين" الذي أُعتمدت أوراق عمله بالقاهرة أكتوبر 2019، هو أول سفير للولايات المتحدة في القاهرة، منذ عام 2017؛ إذ كان يقوم بمهام المنصب قائمًا بالأعمال، بعد انتهاء فترة خدمة السفير السابق روبرت ستيفن بيكروفت، الذي غادر القاهرة في يونيو 2017.