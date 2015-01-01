ظريف: إيران لاتفضل فوز مرشح معين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تفضل فوز مرشح بعينه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وأضاف ظريف في مقابلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مركز "أي إس بي أي" الإيطالي للأبحاث أنه لا يهم إيران من يصل إلى البيت الأبيض، ولكن ما يهمها هو سلوك الولايات المتحدة.

وأوضح ظريف قائلا إن طهران كانت تتوقع من الولايات المتحدة احترام الاتفاقيات الدولية وتعويض الشعب الإيراني عن الأضرار التي لحقت به خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا إنه لم يعد متأكدًا من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه فرصة قوية لإعادة انتخابه، وذلك بالنظر إلى الخلافات الداخلية الأخيرة وأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستطرد ظريف أنه يرى كمحلل وليس كوزير للخارجية بأن لديه بعض الشكوك الآن في أن القاعدة الشعبية للرئيس ترامب لا تزال قوية.

وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وهما عدوان لدودان لأكثر من 40 عامًا، بعد أن قرر الرئيس ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع القوى الكبرى.

وذكر ظريف :" في عام 2021، سيجلس الرئيس ترامب أو رئيس جديد في البيت الأبيض، لكنهم سيرثون مسؤوليات الإدارة السابقة".

واختتم ظريف حديثه قائلا:" تلك المسؤوليات تشمل الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني....عليهم التعويض عن هذه الأضرار وعليهم العودة إلى اتفاقياتهم الدولية".