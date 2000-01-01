إصابة 15 بفيروس كورونا بدار لرعاية المسنين في سلوفينيا 

أعلنت السلطات الصحية في سلوفينيا، أمس الأحد، إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في دار لرعاية المسنين وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع حيث تواجه البلاد ارتفاعًا ملحوظا في عدد الحالات.

وقالت السلطات يوم الأحد إن تسعة من المقيمين في دار الرعاية وستة من العاملين بها ظهرت نتائجهم إيجابية حتى الآن في بلدة فيبافا جنوبي غربي البلاد. وتم تأكيد الحالة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وتقول سلوفينيا إن هذا هو أول ظهور للفيروس في دور رعاية المسنين في البلاد منذ مايو.

وتم تسجيل معظم الوفيات في البلاد بفيروس كورونا والبالغ عددهم 111 شخصا بين المسنين في دور الرعاية.

وأكدت سلوفينيا إصابة 1700 حالة بفيروس كورونا من مواطني البلاد البالغ عددهم 2 مليون نسمة، وبدأت الأرقام في الارتفاع في الأيام الماضية مع تسجيل 21 حالة جديدة يوم الأحد.